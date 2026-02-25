VaiOnline
25 febbraio 2026 alle 01:08

«Asl 8, pronti a lavorare con i sindacati» 

«La valorizzazione del personale e la determinazione a voler lavorare insieme, anche con le rappresentanze sindacali e professionali». Sono gli obiettivi annunciati ieri dal nuovo direttore generale della Asl di Cagliari, Aldo Atzori, assieme a quello di «migliorare l’organizzazione interna aziendale e dare cosi risposte concrete a tutti i cittadini». Il neo dg ritorna alla guida dell’azienda due mesi dopo essere stato revocato da commissario straordinario. Mandato in cui, si legge in una nota della Asl 8, «ha avviato processi per l’abbattimento delle liste d’attesa e per il superamento di un sistema basato esclusivamente sugli ospedali, a favore di una sanità di prossimità, dando impulso alle attività territoriali per il tramite dei distretti socio sanitari, potenziando, attraverso i fondi Pnrr, la rete territoriale con la realizzazione delle case e degli ospedali di comunità, strutture chiave per portare medici e cure a domicilio e negli ambienti di vita delle persone».

La durata prevista dell’incarico è di tre anni. Tuttavia, come fatto presente dal segretario del Pd Silvio Lai, la Asl 8 e la Asl 2 sono coinvolte in contenziosi ancora pendenti con direttori generali impropriamente licenziati ad aprile e che non hanno rinunciato ad azioni giudiziarie contro la Regione. In particolare, sarebbe pronto a presentare ricorso l’ex manager Marcello Tidore.

La guida della Asl 8 è stata contesa da Pd e Uniti con Todde per settimane. I Dem puntavano alla nomina di Paolo Cannas, ma alla fine l’ha spuntata Uniti.

