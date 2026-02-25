VaiOnline
Verso le urne.
25 febbraio 2026 alle 01:08

«Putin voterebbe no al referendum», scontro su Fazzolari 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

È battaglia senza esclusione di colpi sul referendum delle giustizia. Il fronte del sì e quello del no si fronteggiano a distanza, in dibattiti accesi tra teatri e convegni. A infiammare di nuovo lo scontro è una punzecchiatura del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giovanbattista Fazzolari. A chi chiede cosa voterebbe Vladimir Putin al referendum, risponde: «In Russia non c'è la separazione delle carriere, quindi probabilmente voterebbe no». «Una battuta in una chiacchierata informale con i cronisti», precisa poco dopo. Ma tanto basta per suscitare la dura reazione della segretaria del Pd Elly Schlein, che la controffensiva: «Spiace che l'autorevole appello di Mattarella sia stato così poco ascoltato. Hanno detto che avrebbero abbassato i toni, ma oggi Fazzolari arriva a dire che Putin voterebbe no alla riforma. Alla faccia della non politicizzazione del referendum e dell'abbassamento dei toni». Ma da Fazzolari arriva una replica stizzita: «spiace constatare che quella battuta sia stata travisata e che una polemica surreale e infondata abbia finito per distogliere l'attenzione dall'anniversario».

Contesa che si aggiunge a un battibecco sui toni della campagna elettorale, cominciato ieri a prima mattina con l'intervento del presidente del Senato Ignazio La Russa. Che, riconoscendo l'inasprirsi del dibattito, ribadisce l'impegno a stare nel merito della riforma. E poi stuzzica : «tutto il resto sono argomenti che creano confusione e falli di reazione che rendono più complicata la decisione dei cittadini». Ma le opposizioni non ci stanno. Questo clima «nasce da una precisa scelta politica».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il report

Vittime della strada: Isola maglia nera

Tasso di mortalità, primato nazionale. Un’app per segnalare le strade a rischio 
Alessandra Ragas
La tragedia di Sestu

Lacrime e preghiere per il piccolo Lorenzo

Il dolore della madre che accarezza la bara bianca: «Non è giusto» 
Sara Marci
Per la fusione degli scali sardi la Giunta mette sul piatto altri 30 milioni, oltre i 250 già spesi negli ultimi decenni

Aeroporti, i soldi li mette solo la Regione

Nelle pieghe della privatizzazione emerge ancora una volta l’enorme esborso di denaro pubblico 
Alessandra Carta
Conti pubblici

Stop al congedo paritario, opposizione in rivolta

La maggioranza affossa la proposta alla Camera: «Costa troppo, 4 miliardi» 
Roma

Furti a Termini, indagati 21 tra agenti e carabinieri

Alla Coin pagavano la merce con pochi euro: la complicità di una cassiera infedele 