Lavori alle porte della città, il traffico va di nuovo in tilt 

Ancora lavori e disagi all’ingresso di Cagliari sulla statale 195 racc, nel tratto di via San Paolo. Sono in corso gli interventi alla sovrastruttura stradale e alle pavimentazioni programmati dall’Anas per la realizzazione dello strato drenante che faciliterà il flusso dell’acqua piovana.

A causa delle operazioni, che andranno avanti fino a mercoledì prossimo, si continua a viaggiare a una sola corsia per il restringimento della carreggiata. Inevitabili le conseguenze sulla viabilità in una strada particolarmente trafficata e tra le principali per arrivare nel capoluogo. I maggiori problemi si sono registrati e continuano a esserci soprattutto al mattino. I lavori, infatti, iniziano alle 7.30, coinvolgendo così i tanti automobilisti che ogni giorno percorrono la statale 130, provenienti dai Comuni di Elmas, Assemini, Decimo e altro centri verso Cagliari.

Le lunghe code proseguiranno anche nei prossimi giorni, come da programma. Per le 18.30 di oggi è prevista la fine dei lavori nel tratto dal chilometro 1,800 al chilometro 3,350. Dalle 7.30 di domani, invece, gli interventi riguarderanno il tratto dal chilometro 0 al chilometro 1,150. Per ridurre al minimo i disagi, il cantiere dell’Anas avrà un'estensione massima di 1,7 chilometri. I lavori, salvo condizioni meteo avverse che farebbero sospendere le operazioni, si concluderanno mercoledì prossimo, il 4 marzo, alle ore 18.

Non solo sulla 195 racc: i disagi al traffico per i cantieri hanno riguardato anche altre zone di Cagliari. Su tutte, il Poetto, preso d’assalto nel weekend e negli scorsi giorni dopo il ritorno del bel tempo.

Gli interventi hanno riguardato principalmente via Lungo Saline e viale Poetto, nelle vicinanze del parcheggio sterrato di Marina Piccola, con la stesura di un nuovo asfalto. Anche in questo caso numerose le code che hanno coinvolto in particolare chi viaggia da Quartu verso il capoluogo e usa la strada lungo il Poetto come alternativa a viale Marconi.

