VaiOnline
Il lutto.
25 febbraio 2026 alle 01:08

In paese dolore, commozione e serrande abbassate 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Mentre la folla riempiva il sagrato della chiesa di San Giorgio, c’è chi ha scelto di abbassare la serranda del proprio negozio, chi ha pubblicato un messaggio di cordoglio, e anche la scuola che il bimbo frequentava ha fatto la sua parte. Poche serrande abbassate in centro, ma qualcuno, pur lasciando aperta l’attività, ha messo accanto alla porta alcuni palloncini bianchi. Alla rosticceria di via Monserrato hanno scelto di chiudere, lasciando una rosa sulla serranda: «Conosciamo la famiglia del piccolo Lorenzo – racconta la titolare, Veronica Sanna – e volevamo partecipare al funerale. Davanti a un dolore del genere – aggiunge – si sarebbe dovuto proclamare il lutto cittadino».

In via Gorizia Veronica Cossu, Mattia Giordano e Maria Elisa Frau hanno deciso di ricordare Lorenzo esponendo dei palloncini bianchi accanto all’ingresso della pizzeria in cui lavorano: «È un modo per far sentire la nostra vicinanza, una scelta d’istinto, come un abbraccio per la famiglia». Stessa decisione anche per il bar di Alessandro Ferru, a pochi metri di distanza.

Giornata di lutto nella scuola “Collodi”, in via Ottaviano, del circolo didattico “San Giovanni Bosco”: «La classe – dice, tra le lacrime, la madre di un compagno di Lorenzo – è rimasta vuota: i bambini sono rimasta a casa». Oggi rientreranno. «Stiamo cercando un modo per comunicare la terribile tragedia, per spiegare loro che Lorenzo non sarà più presente», aggiunge la donna.

Tanti i messaggi pubblici di vicinanza da parte di associazioni e gruppi. La banda Giuseppe Verdi sul suo profilo online si stringe “con il cuore colmo di dolore” al nonno del piccolo, “il maestro Ignazio Murru, e alla sua famiglia”. E poi la Pro Loco: “Desideriamo far giungere alla famiglia il nostro più sincero abbraccio e la nostra vicinanza in questo momento di indefinibile sofferenza». Ancora, l’associazione Friends, che ha organizzato il carnevale previsto per domenica: “Ci uniamo con immenso dolore la perdita del vostro amatissimo bambino”. (g. l. p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il report

Vittime della strada: Isola maglia nera

Tasso di mortalità, primato nazionale. Un’app per segnalare le strade a rischio 
Alessandra Ragas
La tragedia di Sestu

Lacrime e preghiere per il piccolo Lorenzo

Il dolore della madre che accarezza la bara bianca: «Non è giusto» 
Sara Marci
Per la fusione degli scali sardi la Giunta mette sul piatto altri 30 milioni, oltre i 250 già spesi negli ultimi decenni

Aeroporti, i soldi li mette solo la Regione

Nelle pieghe della privatizzazione emerge ancora una volta l’enorme esborso di denaro pubblico 
Alessandra Carta
Conti pubblici

Stop al congedo paritario, opposizione in rivolta

La maggioranza affossa la proposta alla Camera: «Costa troppo, 4 miliardi» 
Roma

Furti a Termini, indagati 21 tra agenti e carabinieri

Alla Coin pagavano la merce con pochi euro: la complicità di una cassiera infedele 