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L’ordinanza.
12 maggio 2026 alle 00:13

Viale Bonaria e viale Diaz, modifiche prorogate 

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Sono state prorogate le modifiche alla circolazione che impattano su viale Bonaria e viale Diaz, riguardanti il cantiere per la realizzazione del nuovo tratto della metropolitana leggera.

Fino al prossimo 3 luglio, come stabilisce l’ordinanza del Comune, in viale Bonaria (nel tratto tra viale Cimitero e via Sonnino) continuerà a essere revocata la corsia riservata al trasporto pubblico locale e ai taxi con l’istituzione del doppio senso di circolazione. All’incrocio tra viale Bonaria e via Sonnino, invece, è obbligatoria la svolta a sinistra al semaforo fatta eccezione per taxi e mezzi pubblici, che possono anche proseguire diritti.

Sempre fino al 3 luglio, sarà chiusa viale Diaz direzione via Roma nel tratto da viale Cimitero sino al palazzo Intesa San Paolo. All’incrocio tra viale Diaz e viale Cimitero, per chi è diretto verso via Roma, sarà obbligatorio girare a destra al semaforo e all’incrocio con via Sonnino, nella stessa direzione, sarà obbligatorio proseguire diritti.

Il cantiere per la metropolitana, aperto in più punti tra via Dante, viale Cimitero, viale Diaz e dallo scorso 16 marzo anche via Roma, da anni ormai sta creando forti disagi alla viabilità cittadina. E la fine dei lavori non è ancora vicina.

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