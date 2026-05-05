Viale Arbatax da bollino rosso 

La velocità fuori controllo e le distrazioni al volante provocano incidenti in viale Arbatax. La situazione diventa sempre più critica man mano che ci si allontana dal centro di Tortolì. All’altezza dell’incrocio di via Bertulottu, superato il rallentatore dirimpetto l’ingresso del caseggiato scolastico, i mezzi cominciano ad aumentare l’andatura, lontani da passaggi pedonali. Macchine e moto sfrecciano sulla bretella per Arbatax, ufficialmente ribattezzata via Monsignor Virgilio, senza rispettare il divieto e creando pericoli per conducenti e passeggeri dei mezzi pubblici.

I pericoli

Il tracciato che collega il centro abitato di Tortolì e Arbatax è costellato di incroci a raso nei cui pressi accade la maggior parte degli scontri tra mezzi. L’ultimo è accaduto alle 8.25 di ieri, con un tamponamento che ha coinvolto quattro auto. Il bilancio è di quattro persone in ospedale con codice giallo. Da qualche anno la polizia locale ha applicato nuove regole sulla disciplina di accesso e uscita da via dei Barracelli. La strada sterrata, che attraversa la ferrovia e s’immette in viale Arbatax dalla zona industriale di Baccasara o dal quartiere residenziale di Pirisceddas, è uno dei punti più critici del reticolato viario urbano. I mezzi in uscita dalla stradina hanno l’obbligo di svoltare esclusivamente a destra, quindi in direzione del centro abitato di Tortolì. Vietato procedere verso Arbatax. Possono accedere dal viale soltanto i mezzi provenienti da Arbatax, mentre è precluso l’accesso a chi arriva da Tortolì. Ma quest’ultima manovra resta tra le più praticate fra gli automobilisti.

Di fatto il varco resta l’unica alternativa all’incrocio del passaggio a livello, nei pressi del distaccamento dei Vigili del fuoco, per raggiungere la zona industriale da viale Arbatax. Un handicap che però non può certo giustificare l’infrazione al Codice.

Le soluzioni

La gestione di viale Arbatax è promiscua: dal centro di Tortolì all’intersezione con via Monsignor Carchero la competenza è del Comune, poi da qui all’altezza di via Venezia, ad Arbatax, è dell’Anas. «All’altezza dell’officina Sasso - afferma Vincenzo Nieddu, assessore comunale ai Lavori pubblici - il Consorzio industriale realizzerà una rotonda e un’altra sorgerà vicino al passaggio a livello vicino ai Vigili del fuoco. Va avanti il cantiere per la pista ciclopedonale, sul lato sinistro verso Arbatax».

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