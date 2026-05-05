Cagliari, la città-cantiere: si salvi chi può 

Passato il santo, via ai nuovi cantieri. Cagliari, si salvi chi può. Il Comune ha autorizzato una serie di lavori destinati a tenere ancora più in scacco la città. L’ultimo regalo (si scava per la linea elettrica) in via Riva di Ponente: l’ingresso nel capoluogo dalla Scafa e dalla 195 rac, ieri mattina, è stato da incubo. Code, rabbia e proteste anche in via Vesalio. Per chi guida la sensazione è che le imprese (e chi dovrebbe controllarle) facciano sempre troppo poco per limitare i disagi. Nuovi cantieri che si aggiungono ai “soliti”, compresa via Porcell, che oggi festeggia i due mesi di (nuova) chiusura.

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