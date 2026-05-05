Dopo 19 anni di misteri le gemelle Cappa tornano davanti agli investigatori  

Pavia. Dopo illazioni, testimonianze ritrattate e indiscrezioni mai confermate ieri le sorelle Paola e Stefania Cappa, cugine di Chiara Poggi, più volte sfiorate dalle indagini sul delitto di Garlasco ma mai indagate, sono comparse davanti agli investigatori. E dopo 19 anni sono tornate a parlare. Due ore di deposizione per Paola e tre per Stefania.

Il movente ipotizzato per la morte di Chiara, uccisa il 13 agosto 2007 nella villetta di famiglia a Garlasco, sarebbe un rifiuto ad un approccio a cui Andrea Sempio – sempre in ipotesi – avrebbe reagito uccidendola. Le loro deposizioni dovrebbero servire per alcuni approfondimenti sulla vita di Chiara nei giorni prima del delitto e per capire, come aveva indicato Paola il 15 agosto 2007 ai carabinieri parlando di «pista passionale», se la vittima fosse stata bersaglio di avances rifiutate, di «un ragazzo che la cugina respingeva», e di «un approccio finito male».

Non sarebbero mancate, secondo quanto si apprende, anche le domande sull’eventuale rapporto tra la cugina uccisa e Sempio. Tra gli atti c’è anche un’intercettazione ambientale registrata pochi giorni dopo il delitto, all’interno di una caserma, durante un incontro tra Stefania Cappa e Alberto Stasi. Le due cugine di primo grado erano finite al centro delle cronache per un fotomontaggio che le ritraeva con Chiara esposto sul cancello di casa e ancora nei giorni delle ricerche dell’arma del delitto, mai trovata. La sensazione è che sia Paola sia Stefania abbiano ripercorso tutte le vicende fornendo serenamente la loro visione del susseguirsi degli avvenimenti. Tanto che sono state ascoltate senza avvocati e senza la presenza dei due pm che coordinano le indagini.

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