Vallermosa.
18 gennaio 2026 alle 01:12

Viabilità sicura, lavori sulla Statale 293 

I lavori per sistemare la pericolosa strettoia sulla strada statale 293 dovrebbero iniziare nei prossimi giorni. Lo comunica l’Anas che ha scritto al Comune di Vallermosa annunciando l’avvio degli interventi a partire dal 26 gennaio. Dopo oltre sei anni di disagi, e vari incidenti, la trafficatissima statale potrebbe ritornare sicura. «Dopo tanti anni si vede finalmente la luce in fondo al tunnel», dice il sindaco Francesco Spiga. L’Anas comunica che il 26 verrà chiusa la strada al traffico. «I lavori, purtroppo, causeranno qualche disagio», spiega il sindaco. «I lavori dureranno almeno due mesi e in questo periodo gli automobilisti dovranno portare pazienza. Ma l’intervento è necessario per risolvere un annoso problema in un tratto dove sono accaduti incidenti e dove i rischi, per chi percorre la strada, sono elevati. Siamo contenti che finalmente, una volta ultimati i lavori, avremo una viabilità sicura».

