Viabilità, sensi unici e nuovi parcheggi 

Il mosaico della nuova viabilità di Decimomannu aggiunge un tassello fondamentale. Da martedì il quartiere delle Aie ha cambiato volto: l’attivazione della nuova segnaletica ha sancito l’entrata in vigore dei sensi unici nelle vie Wojtyla, Olbia, Carbonia, Bologna e Nuoro. Ma il cantiere non si ferma: proprio in queste ore le squadre sono operative nella zona dei “fiumi” (vie Arno, Tevere, Flumendosa, Temo e Tiziano), per poi proseguire già da domani nelle aree restanti.

La programmazione

L’obiettivo dichiarato dalla sindaca Monica Cadeddu è chiaro: eliminare gli incroci pericolosi, ridurre la velocità nelle aree residenziali e recuperare stalli di sosta attraverso la razionalizzazione delle carreggiate. «I benefici», assicura la sindaca, «saranno concreti anche per il commercio locale, che potrà contare su spazi più organizzati e accessibili».Il traguardo odierno è il risultato di una programmazione serrata che dura da oltre un anno. Solo due mesi fa la svolta aveva interessato il rione Sa Serra dove vie come Abruzzo, Basilicata e Calabria sono diventate a senso unico per risolvere le criticità di carreggiate troppo strette.Andando a ritroso fino all’estate 2025, il piano aveva mosso i primi passi nel centro matrice, stravolgendo la consuetudine secolare di via Dritta e via Santa Greca, diventate speculari per fluidificare l’accesso al cuore del paese. Ora che il maltempo ha concesso una tregua, l’amministrazione corre per chiudere i comparti periferici e spostare l’attenzione sui nodi più critici.

Le strade principali

Il completamento del piano si fa quindi imminente anche per le “grandi arterie”. All’appello mancano i ritocchi definitivi su assi pesanti come via Cagliari, via Stazione e corso Umberto. Ma è su via Nazionale che si giocherà la partita più complessa.Fin dal febbraio 2025 i commercianti riuniti in un comitato attendono le mosse del palazzo municipale, preoccupati che le modifiche in via Nazionale causino un crollo delle vendite.

Firma del contratto

L’amministrazione, dal canto suo, tira dritto: «La prossima settimana firmeremo il contratto per i lavori di via Nazionale, un intervento particolarmente rilevante all’interno della più ampia riorganizzazione della viabilità urbana. Il progetto prevede la sistemazione e la razionalizzazione dei marciapiedi, con l’obiettivo di ricavare nuovi parcheggi e rendere più ordinata e funzionale la circolazione», ha spiegato Cadeddu. «Sappiamo che ogni cambiamento richiede un periodo di adattamento, ma i risultati già ottenuti nei quartieri in cui siamo intervenuti confermano che la direzione intrapresa è quella giusta e continueremo a lavorare con questo obiettivo», conclude la sindaca. Parzialmente d’accordo il portavoce dell’opposizione Leopoldo Trudu: «Apprezziamo complessivamente le variazioni sin qui apportate. Sempre perplessi e contrari sulle eventuali modifiche dell’isolato tra le vie Nazionale, corso Umberto e Stazione».

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