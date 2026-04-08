Piano paesaggistico, primi passi verso l’aggiornamento 

Sì all’aggiornamento del piano paesaggistico regionale ma nel segno della condivisione, coinvolgendo Comuni, associazioni, ordini professionali e sindacati. La delibera approvata ieri dalla Giunta Todde inaugura così la fase di verifica e adeguamento del Ppr che «consentirà la definizione di un quadro di riferimento omogeneo per lo sviluppo sostenibile dell'intera Isola».

«La nuova governance – si legge in una nota della Regione – prevede l'istituzione di un Comitato di indirizzo che vedrà la collaborazione di tutti gli assessorati regionali, confermando la natura trasversale del governo del territorio. Il lavoro sarà supportato da un Comitato Scientifico di esperti e da accordi di collaborazione con le Università di Cagliari e Sassari, per garantire basi tecniche e scientifiche d'eccellenza». Una delibera, sostiene l’assessore all’Urbanistica Francesco Spanedda, «frutto di un impegno costante che portiamo avanti da due anni in cui abbiamo lavorato intensamente al riordino del quadro complessivo grazie anche all'osservazione del processo di adeguamento dei Piani Urbanistici Comunali al Ppr in molti centri dell’isola e all’ascolto attivo praticato durante le fasi della redazione e applicazione della Legge regionale numero 20».

Finalità

L’obiettivo «è superare l’idea di una pianificazione calata dall’alto, trasformando la tutela del paesaggio in un progetto dinamico e condiviso: la tutela dell'ambiente e l’innovazione urbanistica possono e devono viaggiare insieme». Ad ogni modo, conclude Spanedda, la delibera di ieri è solo «un primo passo: l'aggiornamento del Ppr procederà per fasi, partendo dalle coste per arrivare alle zone interne, con una co pianificazione costante con il ministero della Cultura».

La delibera per l’aggiornamento ha il favore della Cisl: «È un passaggio importante - spiega il segretario generale Pier Luigi Ledda - ma è fondamentale che questo percorso non resti confinato alla dimensione tecnica o istituzionale, ma diventi davvero partecipato, come annunciato»

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