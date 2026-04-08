Emigrati, nuovo caso L’esperto Aledda fuori dalla consulta 

C’è un nuovo scossone nella galassia sarda dell’emigrazione. La mossa l’ha fatta l’assessora al Lavoro, Desirè Manca, che dalla Consulta regionale, istituita nel 1990 con funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza, ha deciso di revocare l’incarico ad Aldo Aledda, nominato a febbraio 2025 da Alessandra Todde, con decreto, dopo il via libera del Consiglio.

Il provvedimento, adesso, approderà di nuovo nella massima assemblea sarda, cui spetta per legge, anche in caso di revoca, l’ultima parola sui componenti indicati dalla Regione nella Consulta, cariche che vengono rinnovati a ogni legislatura. Aledda venne scelto come «esperto di emigrazione», è scritto nella delibera di Giunta 14/18 approvata il 25 marzo scorso. Ma per l’assessora sono venuti meno «gli elementi di natura fiduciaria che connotano la nomina».

E se toccherà al Consiglio ratificare (o bocciare) il siluramento proposto da Manca, il “caso Aledda” porta con sé più di un’implicazione. Intanto: c’è il rischio di un ricorso, come sostiene l’ex presidente dell’Aula, Michele Pais, estraneo alla nomina di Aledda, ma che ha denunciato «la violenza istituzionale di questa decisione». Per Pais, «appare assunta con una procedura tutta da chiarire sotto il profilo della legittimità e che mortifica una figura di altissimo profilo come quella del dottor Aledda. Siamo di fronte a una cacciata che sa tanto di lesa maestà, per aver osato contraddire l’assessora nel corso di una riunione della Consulta», prosegue la nota.

La delibera della Giunta avrà ricadute anche sugli equilibri dell’emigrazione sarda, raccolta per decenni nella Fasi. A marzo lo strappo, con la nascita di Seu, la nuova associazione che contesta la regolarità del congresso di Alghero a fine 2025. La presidente è l’avvocata Sara Nicole Cancedda, indicata dalla Regione al posto di Aledda nella Consulta, lì dove già siedono, tra gli altri, Bastianino Mossa, presidente di Fasi, e Maurizio Sechi, passato anche lui in Seu.

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