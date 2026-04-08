Finisce la fuga di Del Grande 

Varese. È durata 4 giorni la fuga di Elia Del Grande. Allontanatosi a Pasqua dalla casa-lavoro di Alba (Cuneo) che doveva frequentare e dalla quale era uscito per una licenza, l’autore della “strage dei fornai”, l’omicidio a gennaio 1998 di padre, madre e fratello, è stato arrestato dai carabinieri in provincia di Varese, non lontano dalla sua Cadrezzate dove già lo scorso autunno aveva cercato rifugio dopo un’altra fuga.

Resistenza a pubblico ufficiale e lesioni le accuse nei suoi confronti. «Del Grande è come quel giocatore che sbaglia un rigore. Lo ritira e lo mette sempre nello stesso angolo. E il portiere lo para ogni volta», ha detto Cristian Robustellini, sindaco di Cadrezzate.

Il ritrovamento

Intercettato ieri all’ora di pranzo lungo la strada che da Varano Borghi (Varese) porta a Cadrezzate, Del Grande era alla guida di una Fiat 500 rubata poco prima a Lentate, frazione di Sesto Calende, a una donna picchiata e finita in ospedale. Per questo, ora rischia anche una denuncia per rapina.

I militari stavano seguendo i suoi movimenti da alcune ore: era stato intercettato da alcune telecamere vicino alla stazione di Sesto Calende. Nella fuga il 50enne, per il quale il 26 marzo è stato disposto un altro anno di casa-lavoro, avrebbe utilizzato anche i treni.

Il tentativo

Braccato dai carabinieri, Del Grande ha imboccato una strada privata per seminarli. Ma lo hanno bloccato e, quando un militare ha cercato di sottrargli le chiavi dell’auto, con un’ultima disperata manovra ha cercato di investirlo ferendolo in modo lieve.

«Lo hanno tirato giù di peso dall’auto e fermato», racconta un testimone. Per Del Grande (ergastolo in primo grado e 30 anni in Appello) ritorno in carcere: ci ha già passato 26 anni e 4 mesi per aver sterminato la famiglia che si opponeva al matrimonio con una giovane dominicana. «Doveva venire 6 mesi in Sardegna in vigilata», aveva detto la compagna Rossella Piras, di Olbia, indagata per aver favorito l’altra fuga.

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