Viabilità, lavori in dirittura d’arrivo «Strade rurali patrimonio comune» 

Stanno per concludersi a Nuragus i lavori per il ripristino di alcuni tratti della viabilità rurale.

«Le nostre strade non sono impeccabili, e quando piove è necessario maggiore manutenzione», ha detto il sindaco Giovanni Daga, «ma gli interventi costanti di questi anni ci hanno consentito di mantenere un quadro positivo». Prima di avviare il cantiere erano stati effettuati vari sopralluoghi da parte di imprese e tecnici. L’intervento ha purtroppo riportato alla luce un problema più volte segnalato: sono stati infatti ritrovati rifiuti di vario genere, e tra questi diversi copertoni. «Le strade rurali sono un patrimonio comune», ha aggiunto il primo cittadino «e la loro conservazione dipende anche dai piccoli gesti di chi le utilizza».

Un appello ai cittadini affinché anche loro si sentano responsabili nella salvaguardia del territorio. Per l’intervento sono state utilizzate risorse dal bilancio comunale. (s.g.)

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