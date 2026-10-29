Scontro frontale tra due auto, ferito l’assessore Piu 

Incidente “sul lavoro” per l’assessore regionale Antonio Piu. Il delegato ai Lavori pubblici della Giunta Todde ieri è rimasto vittima di uno scontro frontale mentre, dopo una visita istituzionale a La Maddalena, faceva rientro a Cagliari. L’incidente stradale, per cause in via di accertamento, sulla strada che collega Palau a Olbia, in un tratto del territorio di Arzachena. Piu viaggiava su un auto di servizio della Regione con il suo autista e una collaboratrice. Stando ai rilievi delle forze dell’ordine è avvenuto uno scontro con un’altra utilitaria. L’impatto è stato violento. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco e il personale del 118. Sono rimaste ferite tutte le persone che si trovavano nelle auto e l’assessore Antonio Piu è uno dei passeggeri che ha avuto la peggio.

Piu è stato trasferito subito nel Prontosoccorso del Giovanni Paolo II di Olbia. I medici hanno rilevato le conseguenze di un forte impatto (non si escludono gli effetti della “esplosione” dell’air bag). L’assessore è stato sottoposto a tutti gli esami del caso, compresa la Tac. Nel tardo pomeriggio è arrivata la diagnosi, si parla di una frattura vertebrale e dello sterno. Viste le valutazioni degli specialisti del Pronto soccorso, Piu è stato ricoverato. Per quanto riguarda invece i collaboratori dell’assessore, ossia l’autista e la segretaria, i medici non hanno rilevato fortunatamente conseguenze gravi, in ogni caso è stato disposto un periodo di osservazione. Anche autista e passeggeri dell’altra auto coinvolta nell’incidente non hanno riportato ferite o traumi gravi, per una sola delle persone arrivate a Olbia in Pronto soccorso si parla di una sospetta frattura a un braccio.

Piu era a La Maddalena per un importante appuntamento istituzionale. Dopo quasi cinque anni infatti sono ripresi i lavori per il completamento dei 62 alloggi di edilizia residenziale pubblica nel quartiere di Moneta. L’assessore aveva annunciato che le prime consegne potrebbero avvenire agli inizi del 2027. La strada Palau-Arzachena-Olbia, teatro dell’incidente di ieri, è ben nota per la sua pericolosità e inadeguatezza. La riqualificazione della Statale è una delle priorità di Piu e della Provincia Gallura.

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