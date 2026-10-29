SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Madrid.
30 ottobre 2026 alle 00:16

In Spagna i morti salgono a 69 Trovata una delle italiane, ancora disperse le altre due 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

MADRID. Una delle tre italiane date per disperse dopo il disastro ferroviario di Toledo é viva. Si è fatta sentire ieri mattina con il consolato italiano a Madrid assicurando di stare bene. Per le altre due connazionali di cui non si hanno notizie, entrambe residenti in Spagna, continua l’attesa: una è italo-argentina, l’altra italo-venezuelana. Fra i dispersi c’è anche la sorella di Jeremias Conte Grande, l’italiano rimasto ferito e ricoverato all'ospedale universitario di Toledo. «Ho appena parlato con l’unico ferito italiano. Non aveva una voce sofferente, non so quali siano le condizioni mediche. Era in viaggio con la sorella e lei è dispersa», ha informato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. «Il nostro console è sul posto, stiamo assistendo le famiglie», ha aggiunto, ribadendo la vicinanza dell'Italia alla Spagna, “Paese fratello” per la “tragedia immane”.

A Toledo, intanto, il dolore ha il volto di chi aspetta una telefonata, un nome, una conferma. Nella città sono state trasferite 52 salme, troppe per l’obitorio, per cui l'esercito ha dovuto allestire tende e container refrigerati. Venti esperti forensi lavorano per l'identificazione delle vittime, mentre i soccorritori continuano giorno e notte a cercare resti umani fra i rottami con unità cinofile, droni termici, che si muovono fra le ruspe giganti per sollevare le tonnellate di lamiere dei quattro vagoni ribaltati nel tremendo impatto fra i due treni dell'alta velocità. Dovuto, secondo i primi risultati nell'inchiesta riferiti dal Governo, a una sequenza di guasti al sistema di Lzb di controllo automatico dei convogli, culminata in un errore umano al centro di controllo Adif, il gestore delle infrastrutture, a Madrid. Le famiglie dei 64 passeggeri che ancora mancano all'appello, nei centri di assistenza allestiti fra Toledo, Santa Justa a Siviglia e Madrid, sono sospese tra la speranza e il timore di ricevere la notizia peggiore. «Vi prego, aiutatemi a trovare mio fratello Pepe. Era sul treno con il suo cane Trece e non sappiamo nulla di lui». È l’appello disperato di Esther Sanemeterio, che attraverso i social e le tv cerca di ottenere notizie del fratello José Ángel, detto Pepe, 54 anni, scomparso dopo lo scontro ferroviario. Il cane Trece è stato ritrovato vivo e restituito ai familiari. Ma di Pepe, i fratelli Esther e Manolo, cui è stato prelevato il Dna per le verifiche incrociate sui resti recuperati, restano in attesa di una risposta. Come i familiari di Carmen, Tamara, José Angel, altri passeggeri dispersi, che diffondono sui social le loro foto e le descrizioni nella speranza che possano aiutare a identificarli. Il bilancio della strage ferroviaria provvisorio è di almeno 69 morti.

Almeno 54 i feriti ancora ricoverati a Toledo e Madrid, ha indicato il presidente della giunta di Castiglia-La Mancia, Emiliano Garcia Page. Con lui, al Centro di coordinamento delle emergenze a Toledo. il premier Pedro Sanchez ha assicurato che «tutto lo Stato è mobilitato» per recuperare i corpi, identificare le vittime e assistere i feriti. Soprattutto, ha promesso che le cause saranno chiarite «fino all'ultimo dettaglio» e che «sarà rafforzata la sicurezza, perché non accada di nuovo». Parole che - dopo la precedente strage ferroviaria ad Adamuz (Cordoba) sulla stessa linea tav, costata a gennaio 46 vittime - ora il Paese attende di vedere tradotte in fatti. Il governo ha confermato la fiducia a Oscar Puente, il ministro dei Trasporti, che riferirà la prossima settimana in Parlamento.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’intervista

Juan Rodríguez: «Cagliari, mi piaci»

l Caruso, Spignesi
Olbia 29-10-2026. Gian Piero Scanu. Foto Antonio Satta
Olbia 29-10-2026. Gian Piero Scanu. Foto Antonio Satta
L’intervista

«No ai signori della guerra e dell’energia»

Il caso dell’indennità contestata: «Colpito da fuoco amico ma il contratto l’ha firmato la Regione» 
Caterina De Roberto
Le proteste

La Sardegna ritorna in piazza: tre cortei

Sciopero generale, scuola, riarmo, carovita, Palestina e Pratobello 24: tutti in strada 
Marco Noce
Bologna

Uccide il cugino con i dolciumi

Delitto per aggiudicarsi l’eredità: la vittima non poteva mangiare cibi solidi 