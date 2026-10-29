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L’intervista
30 ottobre 2026 alle 00:17

Juan Rodríguez: «Cagliari, mi piaci» 

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La squadra, la città, gli amici. Juan Martín Rodríguez Camejo, 21 anni, si è raccontato a “Il Cagliari in diretta”, su Radiolina e Videolina: «Con la Lazio senza paura». Il saluto a distanza, in trasmissione, di Diego Lopez.

alle pagine 50, 51

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