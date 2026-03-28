Via Togliatti, nuovi alberi dopo il rogo   

Mentre i due camper bruciavano in via Togliatti a Sestu, in un incendio avvenuto pochi giorni fa, anche gli alberi vicini sono stati danneggiati, e dovranno essere abbattuti. Ma il Comune intende rimediare. «Purtroppo, i quattro lecci situati nell’area interessata sono risultati gravemente compromessi dal calore e dalle fiamme, con danni strutturali tali da non garantire più condizioni di sicurezza. Per questo motivo, si è resa necessaria la loro rimozione», spiega l’assessora al Verde Pubblico Roberta Argiolas. «Siamo consapevoli del valore ambientale e affettivo che questi alberi rappresentavano per il quartiere. Proprio per questo, è già prevista la loro sostituzione con nuove alberature: verranno infatti piantumate delle jacarande. L’incendio era scoppiato nelle prime ore del 14 marzo, gettando il quartiere nel terrore. Completamente distrutti due camper di due residenti, e ancora non si conoscono le cause. (g. l. p.)

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