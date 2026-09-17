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Quartucciu
18 settembre 2026 alle 00:23

Via Thiesi, residenti assediati dai rifiuti 

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Prima era solo un sacchetto, poi due, poi tre. Tanto che adesso, in via Thiesi, a Quartucciu, i cumuli di rifiuti hanno creato una situazione di vero degrado accanto all’ingresso di uno dei palazzi della via.

Gli abitanti denunciano il caso da mesi, esprimendo il timore che presto si possa formare una vera e propria discarica illegale. «Succede ogni volta che l’incivile di turno intenzionato a liberarsi della spazzatura vede che in un determinato luogo ce n’è già altra accumulata», dice Teresa Vacca, una residente. «E temiamo che anche qui, se non si interviene, possa verificarsi la stessa cosa». Nei sacchetti c’è qualsiasi tipo di rifiuto, ovviamente non differenziato.

In via Thiesi, in tanti sono convinti che non si tratti di persone che vengono da chissà dove. «Abbiamo il sospetto che invece si tratti di gente che abita in zona, se non in questa stessa strada», ipotizza Vacca, la cui opinione è condivisa anche da altri, «sì, qualcuno di passaggio da qualche altra zona o da fuori Quartucciu, vedendo i rifiuti, darà probabilmente il proprio contributo, ma pensiamo che sia gente del paese che evade la Tari».

La speranza dei residenti è che presto si faccia luce sui responsabili.

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