Via Rosselli, i due semafori pedonali saranno riparati 

I due semafori pedonali di via Rosselli, all’angolo con via Nazionale, torneranno finalmente in funzione. Un disagio segnalato più volte dai cittadini che, in un incrocio particolarmente trafficato, avevano notato da tempo i due impianti spenti. Il disservizio era particolarmente noto nella zona da prima dell’estate, senza però alcuna certezza sulla natura del problema. A chiarire l’origine del guasto è stato l’assessore all’urbanistica Cristian Mereu: «L'ufficio Lavori pubblici e il Comando di Polizia Municipale hanno concordato un intervento, che verrà coordinato interamente da quest'ultimo settore. L’intervento servirà per la riparazione, o la sostituzione in base alla gravità del danno, del cavo interrato che alimentava il semaforo per l'attraversamento pedonale di via Rosselli e via Don Minzoni. Verosimilmente si tratta di un cavo danneggiato accidentalmente in occasione di precedenti interventi. A gennaio la società incaricata del ripristino della segnaletica interverrà con l'ausilio di un’altra società specializzata nel taglio stradale e nuova posa in opera».

L’attesa è stata legata anche all’inizio dei lavori dell’asse urbano, che avrebbe consentito minori spese, ma che avrebbe ritardato ulteriormente la ripresa in funzione dei due semafori.

«Non combaciano i tempi dei lavori per la realizzazione dell'asse urbano della cultura che prevede il rifacimento della via Don Minzoni e via Rosselli. Avrebbero probabilmente consentito un risparmio di spese ma, a questo punto, interverremo senza ulteriore indugi», spiega l’assessore.



RIPRODUZIONE RISERVATA