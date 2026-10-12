Via Roma tra ingorghi e nuovi scavi 

Tornano a vedersi gli operai in via Roma. Il cantiere dell’Arst per la metropolitana leggera procede a singhiozzo, tra gli stop continui per i ritrovamenti archeologici che avevano bloccato anche i lavori per la realizzazione della rete del gas “dimenticata”. Dopo una lunga attesa, in via Roma si è ripreso a scavare: ieri mattina erano tre gli operai al lavoro tra le recinzioni.

L’attesa

Gli interventi per la rete del gas erano iniziati ad agosto. Sarebbero dovuti terminare il 17 settembre, quasi un mese fa, ma i ritrovamenti archeologici durante gli scavi avevano fermato quasi subito il cantiere.

Nel frattempo nulla è cambiato, soprattutto per gli automobilisti, che devono fare ogni giorno i conti con il restringimento della carreggiata sul lato Lungomare New York 11 settembre. Proprio a causa dei lavori per la rete del gas, il tratto di strada di via Roma dopo piazza Amendola è diventato, infatti, un autentico imbuto con inevitabili disagi al traffico, soprattutto durante le ore di punta. Basta arrivare da viale Diaz, viale Colombo o viale Regina Elena al momento sbagliato e si rischia di dover restare in coda per chissà quanto tempo prima di riuscire ad avanzare.

La rotatoria

A meno di un chilometro di distanza, è già tutto pronto per una nuova rivoluzione della viabilità del centro. Oggi, infatti, si spengono i semafori all’incrocio tra via Riva di Ponente, viale La Plaia e via Sassari. Al loro posto ecco la rotatoria, già annunciata lo scorso mese dal Comune. L’attivazione inizialmente era prevista per il 9 ottobre. Alla fine è arrivata, anche se con qualche giorno di ritardo.

Ieri mattina – con i semafori ancora in funzione e le auto in coda – erano già stati posizionati i primi new jersey in plastica bianchi e rossi a delimitare il tracciato. Nella notte, tra le 22 di ieri e le 6 di stamattina, invece, era in programma il completamento delle operazioni di allestimento della nuova segnaletica e le modifiche definitive al traffico.

La novità

La nuova rotatoria è stata realizzata per consentire il proseguimento dei lavori per la metropolitana leggera dell’Arst nel collegamento che dalla stazione ferroviaria porterà a piazza Repubblica. Tra le novità, per garantire la massima sicurezza in tutta l’area del cantiere, il Comune riferisce che è stato istituito il limite di velocità di 30 chilometri orari. Ci sarà, inoltre, particolare attenzione anche alla sicurezza dei percorsi pedonali e degli attraversamenti.

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