Maldini, un bomber in maglia rossoblù 

Il Cagliari di Fabio Pisacane, sempre quarto in classifica, fa sul serio. Il pareggio conquistato domenica sera alla Unipol Domus contro la Juventus conferma la solidità e la coerenza del progetto rossoblù. In vetrina ancora lui, Daniel Maldini (foto Ansa), a bersaglio per la quarta partita consecutiva, sempre più decisivo e sempre più leader tecnico. L’ultimo rossoblù a segnare per cinque giornate di fila era stato Joao Pedro, nella stagione 2020-21. E il fantasista milanese potrebbe eguagliarlo nel posticipo di lunedì prossimo proprio contro il Monza, la sua ex squadra.

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