SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Serie A
13 ottobre 2026 alle 00:14

Maldini, un bomber in maglia rossoblù 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il Cagliari di Fabio Pisacane, sempre quarto in classifica, fa sul serio. Il pareggio conquistato domenica sera alla Unipol Domus contro la Juventus conferma la solidità e la coerenza del progetto rossoblù. In vetrina ancora lui, Daniel Maldini (foto Ansa), a bersaglio per la quarta partita consecutiva, sempre più decisivo e sempre più leader tecnico. L’ultimo rossoblù a segnare per cinque giornate di fila era stato Joao Pedro, nella stagione 2020-21. E il fantasista milanese potrebbe eguagliarlo nel posticipo di lunedì prossimo proprio contro il Monza, la sua ex squadra.

alle pagine 42, 43

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il salvataggio

Un imbuto pericoloso pronto a riempirsi di terra

Gli speleologi del Supramonte predicano prudenza: «Il gruppo e l’esperienza sono i segreti della sicurezza»  
Simone Loi
Attesa per gli altri verdetti sui manager. Le opposizioni: ennesimo schiaffo alla Giunta

Asl 8, l’ex direttore sanitario vince il ricorso

Il giudice del lavoro: Roberto Massazza va reintegrato e risarcito 
Cristina Cossu
L’emergenza

La protesta dei pastori: «Siamo allo stremo»

Manifestazione sotto il Consiglio regionale: «Prezzo del latte troppo basso» 
Massimiliano Rais
Il caso

Critiche ad Abbanoa, la Corte di Cassazione assolve Mauro Pili

Per l’accusa di diffamazione social contro l’ex manager Ramazzotti 
Enrico Fresu
Il progetto

L’Unione Sarda per Grazia Deledda

Tante iniziative editoriali per far conoscere meglio le opere del premio Nobel 
Massimiliano Rais
L’intervento

Il Papa al Gemelli, in Vaticano si respira «cauto ottimismo»

Leone verrà operato oggi o domani Incertezza sulla durata del ricovero 