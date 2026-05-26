Via l’incrocio a raso, sulla 131 prende forma lo svincolo 

Inizia a prendere forma il nuovo svincolo sulla 131, all'altezza di Monte Muradu, quindi del bivio di Mulargia, per l'eliminazione del pericolosi incroci a raso (uscita verso Sassari da Macomer e dalla Planargia) che, per oltre 50 anni sono stati teatro di numerosi incidenti stradali. Spesso fatali.

Il nuovo svincolo fa parte di un più ampio piano dell'Anas, per l'eliminazione degli incroci a raso della Carlo Felice, tra le province di Oristano, Nuoro e Sassari, che vale complessivamente 113 milioni di euro.

Nella notte tra domani e venerdì, l'Anas eseguirà le operazioni di sollevamento e installazione delle travi del nuovo cavalcavia, quindi del nuovo svincolo, che oltre permettere l'uscita in sicurezza della provinciale per Macomer e la Planargia, consentirà di uscire sulla 131 anche dalla parte di Mulargia, strada particolarmente transitata dai pastori che operano sulla montagna e nell'altopiano di Campeda. Per l'intera notte, la 131 sarà chiusa al traffico, che sarà dirottato in strade secondarie. Il traffico in direzione Cagliari sarà deviato al bivio di Cossoine e per tornare sulla superstrada vicino a Macomer, nella strada statale 129 bis per Bosa. In direzione Sassari, invece, si uscirà a Macomer e si proseguirà in maniera inversa, fino a Cossoine.