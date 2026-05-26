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27 maggio 2026 alle 00:27

A Olbia sei centri ambientali mobili 

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In vista della stagione estiva e per limitare gli effetti del sacchetto selvaggio, che d'estate diventa un fenomeno ingestibile, l'amministrazione comunale di Olbia ha potenziato la rete dei Centri ambientali mobili (che rimarranno operativi anche d'inverno). Dopo i due installati in via sperimentale lo scorso anno, a Murta Maria e nel quartiere Sa Marinedda (dove è stato sospeso il porta a porta), da questo mese sono entrati in funzione altri quattro centri, aperti tutti i giorni dalle sei a mezzanotte. Dislocati in varie zone della città per offrire un servizio più prossimo a tutti i quartieri e presidiati da personale specializzato, le isole ecologiche itineranti consentono il conferimento gratuito di tutti i rifiuti, differenziati correttamente, eccetto quelli ingombranti, e sono accessibili senza presentare il documento d'identità, facilitando il conferimento anche ai turisti. «L'apertura dei nuovi Cam rappresenta un investimento concreto nella qualità della vita e nella sostenibilità della nostra città – ha commentato il sindaco, Settimo Nizzi – vogliamo offrire strumenti semplici, accessibili e ben organizzati per facilitare le buone pratiche ambientali, per migliorare la raccolta differenziata e per ridurre l'abbandono dei rifiuti». (t.c.)

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