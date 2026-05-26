Ad Alghero cestini stretti per contrastare gli incivili 

Alghero si prepara all’assalto dell’estate rafforzando la macchina dell’igiene urbana. Con l’arrivo di migliaia di vacanzieri e l’aumento delle presenze nelle case-vacanza, il Comune corre ai ripari per evitare che il problema rifiuti esploda nei mesi più caldi. La novità principale riguarda gli ecocentri di Galboneddu, Ungias e Santa Maria La Palma, che fino al 31 ottobre resteranno aperti sette giorni su sette, dalle 8 del mattino alle 22. Qui sarà possibile conferire ogni genere di rifiuto differenziato, mentre continuerà regolarmente anche il servizio porta a porta. Un potenziamento pensato soprattutto per alleggerire la pressione nel quartiere Lido e nel centro storico, dove durante la stagione turistica si concentra il maggior numero di appartamenti destinati agli affitti brevi.

Tra le novità introdotte dal nuovo appalto per l’igiene urbana ci sono anche i nuovi cestini gettacarte con imboccatura stretta, destinati progressivamente a sostituire quelli a bocca larga. L’obiettivo è impedire agli incivili di utilizzare i cestini come veri e propri cassonetti, infilandoci dentro intere buste di spazzatura domestica. Il piano del Comune prevede inoltre una squadra di vigili ambientali incaricata di controllare eventuali abusi, non solo sui conferimenti.

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