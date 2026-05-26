L’estate parte in salita: già esauriti i posti sui voli 

Il Ponte del 2 giugno fa ripiombare la Sardegna nell’incubo voli. Biglietti finiti: sia in Continuità territoriale, con tariffe agevolate riservate ai residenti, sia a prezzo pieno per gli altri passeggeri. I viaggi impossibili riguardano tutti i tre scali sardi, di Cagliari, Olbia e Alghero, ed entrambe le rotte a prezzi scontati, su Fiumicino e Linate.

Da Milano al capoluogo

La mappa delle giornate nere si ricostruisce con l’acquisto simulato dei biglietti, rifatta ieri alle 14. Sul volo Linate-Cagliari, garantito da Aeroitalia, la casella è rossa da giorni, con la scritta “sold out” su venerdì 29 maggio. Questo anche a tariffe agevolate, per chi vive nell’Isola e per i nuovi beneficiari equiparati ai residenti, cioè chi lavora in Sardegna, gli studenti universitari sino ai 27 anni e gli over 65. Idem gli sportivi non professionisti, gli emigrati sino al terzo grado di parentela e i tutori legali. Ma sia il giorno precedente che il successivo per un biglietto fuori dalla Continuità aerea si devono sborsare 239,99 euro, senza posto assegnato e con il bagaglio piccolo. È la cosiddetta tariffa basic.

Nel nord dell’Isola

Biglietti introvabili pure dallo scalo di Milano a Olbia: ieri alle 14, posti esauriti su tre giornate, il 27 maggio, il 28 e il 30. Sia in Continuità che per i non residenti. Pagando il biglietto a prezzo pieno, invece, c’era un’unica disponibilità con il volo delle 16,20 al costo di 239,99 euro in tariffa basic, quindi portando a bordo solo uno zaino da cabina. Sull’Alghero-Milano, invece, l’unica tratta sarda non coperta da Aeroitalia ma assicurata da Ita Airways in proroga sino a ottobre, i prezzi dei biglietti per non residenti arrivavano a 323,14 euro con partenza il 29. Il giorno precedente costo del volo a 198,14 euro, in quello successivo a 238,14. Le disponibilità di orario sono risultate limitatissime, anche per i beneficiari della Continuità territoriale.

Arrivi da Fiumicino

Non va meglio con la simulazione su Roma. Verso Cagliari, sempre con la prova d’acquisto fatta ieri alle 14, nessun posto libero per il 29 maggio, sia a prezzi scontati che pieni. Per il 28, tariffa basic a 89,99 euro; 84,99 euro sul 30. Da Roma a Olbia, un disastro: biglietti finiti dal 28 al 30, tanto per i residenti quando col mercato libero. Ma fuori dalla Continuità, ancora prezzi alti: 159,99 per la tariffa basic con partenza il 27 maggio; 139,99 euro per arrivare in Sardegna il 31, giusto per un assaggio di vacanza. Da Fiumicino ad Alghero, nessun acquisto possibile sia il 29 che il 30. Sul 28 un salasso: biglietti a 239,99 euro. Il 31 acquisto possibile pagando 129,99 euro.

Partenze per Linate

Dopo il Ponte del 2 giugno, non ci sono problemi per raggiungere il capoluogo lombardo da Cagliari. Né per i passeggeri che hanno diritto alle tariffe agevolate né per gli passeggeri. Ugualmente da Olbia verso Milano tutto liscio in fase di prenotazione. Ma in questo caso sia il 2 che il 3 giugno fuori dalla Continuità il biglietto si paga 159,99 euro, risultava ancora dalla simulazione di ieri alle 14. Da Alghero a Linate, invece, posti esauriti il 3 e il 4 giugno. Ma con partenza la sera del 1°, la tariffa piena era in vendita a 314,03 euro.

Decolli verso Roma

Da Cagliari, raggiungere la Capitale ai primi di giugno non è un problema né per i residenti né per quanti non rientrano nella Continuità aerea. Con posto casuale e zaino da mettere sotto la poltrona davanti, biglietto a 54,99 euro. Da Olbia a Roma, posti ugualmente acquistabili ma a prezzi leggermente superiori: sempre con la cosiddetta tariffa basic, il prezzo più alto ieri alle 14 era di 109,99 euro per il 2 giugno e di 94,99 per il 3. Nessun problema di prenotazioni nemmeno da Alghero a Fiumicino. Ma il 2 giugno l’unica partenza disponibile è risultata quella delle 7,10. In base al bando della Continuità territoriale 2026-2029, su cui è attivo il monitoraggio permanente da parte dell’assessorato regionale ai Trasporti, quando finiscono i posti le compagnie sono obbligate ad aggiungere voli supplementari.

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