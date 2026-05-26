Zurru contro Floris, a Gonnosfanadiga la sfida tra ex alleati 

Due le liste in campo a Gonnosfanadiga, quelle guidate dall’attuale sindaco, Andrea Floris, e da Simonetta Zurru , ex assessora rimasta comunque in maggioranza.

Il sindaco uscente

Floris con il gruppo “Gonnos in su Coru 2.0” punta sulla continuità amministrativa e sul completamento delle opere avviate negli ultimi anni. Un programma articolato, che guarda ai servizi sociali, ai giovani, alle opere pubbliche e alla valorizzazione del territorio, con due priorità ben definite: la comunità alloggio per anziani e il parco Pardu Mannu. «Entrambe sono opere che per motivi diversi sono importanti per la nostra comunità. La comunità alloggio ha avuto un iter particolarmente sofferto, è un progetto che abbiamo ereditato, ma che con il Covid ha avuto costi che sono levitati moltissimo al punto che stiamo implementando le somme per portare a termine la sua realizzazione. È nostro intendimento chiudere i lavori entro giugno e iniziare subito le procedure per l’assegnazione del servizio e quindi riportare in paese i nostri anziani. Il parco Pardu Mannu è uno dei gioielli che la amministrazione sta realizzando. Sono ormai in fase terminale i lavori, si sta posizionando un chiosco in legno e realizzando l’illuminazione e la video sorveglianza. Contiamo anche quello di aprirlo quanto prima, e nel contempo verrà dato in concessione perché il bene venga tutelato e sia fonte di almeno un paio di posti di lavoro. Nel programma della nostra lista trovano spazio degli interventi dedicati al sociale e all’inclusione, con il potenziamento dei servizi domiciliari, il sostegno alle famiglie fragili e l’attivazione di uno sportello anti violenza. Centrale anche l’attenzione verso i giovani, attraverso il rilancio dell’Informagiovani, la nascita della Consulta giovanile e la partecipazione ai programmi europei come Erasmus+. Punteremo poi all’approvazione del Piano urbanistico comunale e alla digitalizzazione dei servizi tecnici».

La sfidante

Un programma vario anche quello della candidata sindaca Simonetta Zurru che scende in campo con la lista “Gonnos Noi per Voi”. Una proposta che punta a coinvolgere cittadini, associazioni e imprese nella gestione e nello sviluppo del paese, con particolare attenzione alla modernizzazione della macchina comunale e alla ricerca di finanziamenti attraverso bandi regionali, nazionali ed europei. «Abbiamo messo al centro un’idea semplice: vogliamo un’amministrazione che collabora allo stesso livello con cittadini, associazioni e imprese. Il cittadino è messo al centro di tutte nostre proposte. La nostra lista unisce l’esperienza di chi ha già amministrato con l’energia di chi si mette in gioco per la prima volta. Puntiamo a potenziare i servizi, intercettare risorse attraverso i bandi e rendere il Comune una struttura moderna ed efficiente. Tra le nostre priorità figurano la riapertura della Casa anziani e del parco Pardu Mannu, e poi il completamento delle opere pubbliche e l’avvio degli strumenti urbanistici come il Puc e il Piano particolareggiato del centro storico. Grande attenzione anche alla manutenzione del verde pubblico, alla sistemazione delle lottizzazioni e al recupero delle strutture sportive del paese, in particolare la palestra di via Palestrina. Sul fronte dei servizi sociali proponiamo il potenziamento dell’assistenza domiciliare, il rafforzamento della collaborazione tra Comune, scuole e servizi sanitari, il sostegno alle famiglie e l’introduzione di nuovi servizi dedicati agli anziani e alle persone fragili». Zurru propone il ritorno dell’Informagiovani, di tirocini formativi nelle imprese locali, progetti di scambio culturale, nuovi spazi di aggregazione e il rilancio dell’area Pip.

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