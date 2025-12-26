Via libera al restyling del centro di aggregazione 

Via libera al progetto per completare il restyling del centro di aggregazione sociale di via Solferino 8, a Selargius. Il piano esecutivo di manutenzione straordinaria - finanziato dal Comune con 320 mila euro - è stato approvato nei giorni scorsi dalla Giunta di piazza Cellarium. Gli interventi previsti sono concentrati nella parte esterna della struttura comunale, studiati per sfruttare anche il cortile per le attività all’aperto di socializzazione dedicate agli anziani del centro di aggregazione.

In progetto la manutenzione e la tinteggiatura dei prospetti, anche per dare maggiore decoro all’immobile comunale, sino alla sistemazione del piazzale esterno. Non solo: le risorse stanziate dal Comune serviranno a finanziare l’adeguamento dell’impianto fognario delle acque bianche, la sistemazione del campo bocce e dei lucernari. L’esecutivo ha approvato il progetto esecutivo pochi giorni i prima di Natale, compreso il cronoprogramma dell’iter: oltre al via libera del piano di restyling entro fine 2025, c’è l’avvio delle gara dei lavori e l’aggiudicazione entro la fine del prossimo anno, e l’ultimo step della conclusione dei lavori nel 2027.

La manutenzione straordinaria nel centro di aggregazione sociale è inserita nella lista delle opere pubbliche che il Comune intende realizzare nel corso del prossimo anno, insieme a una serie di altre opere già finanziate: dai lavori in via San Luigi alla manutenzione dei sampietrini di via San Lussorio e via Gallus, sino al restyling del campo da calcio di via Machiavelli e della parrocchia di Sant’Antonio. In programma c’è anche la sistemazione della biblioteca di via Sant’Olimpia e di quella di Su Planu, in via Metastasio, finanziata con risorse del bilancio comunale. (f. l.)

