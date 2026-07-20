Via l’addetto militare dell’ambasciata italiana a Mosca 

Roma. Prima la convocazione dell’incaricato d’affari italiano a Mosca, Giovanni Scopa, e poche ore dopo l’espulsione dell’addetto militare e di un suo collaboratore. Come aveva promesso, la Russia ha risposto in modo simmetrico all’allontanamento da parte dell’Italia di due addetti militari russi all’inizio del mese, accusati di spionaggio contro Roma. Una mossa “teeth for teeth” - dente per dente - che aumenta la tensione diplomatica tra i due Paesi, testimoniata dagli attacchi al presidente Sergio Mattarella e alla premier Giorgia Meloni.

A rendere nota la decisione è stato il ministro degli esteri Antonio Tajani con un post molto duro su X: «La Federazione russa ha espulso, senza motivo, l’addetto militare italiano a Mosca con un suo collaboratore. Un atto di plateale ritorsione per l’espulsione dall’Italia di due addetti militari russi, loro sì colti in flagranza mentre svolgevano attività di spionaggio ai danni della nostra sicurezza nazionale». Nel mirino il capitano di vascello Vittorio Parrella, che nel 2022 subentrò a Roberto Vannacci, prima di diventare uno dei suoi principali testimoni d’accusa nell’inchiesta per peculato e truffa, conclusasi con il proscioglimento del generale. Anche Vannacci era stato espulso da Mosca insieme a una ventina di diplomatici italiani come misura di ritorsione dopo l’invasione dell’Ucraina. Questa volta la contromisura è in relazione all’espulsione di due addetti militari russi, Ivan Petrovich Gorbachev e Mikhail Vasilyevich Astakhov, decisa dalla Farnesina il 9 luglio dopo che la polizia aveva annunciato l’arresto di due ex agenti dell’intelligence italiana, tra cui il sardo Gavino Raoul Piras, accusati di aver fornito a Mosca segreti sugli aiuti militari a Kiev.

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