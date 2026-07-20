Caldo estremo, spicca sempre Orani: 47,6 gradi  

Orani è ancora una volta il centro più caldo dell’Isola: ieri, secondo le rilevazioni dell’Arpas, sono stati toccati 47,6 gradi. Ma sono molti i paesi e le città dove sono stati superati 40 gradi, nella stazione di Cagliari-Pirri sono stati rilevati 35,8 gradi.

Intanto, con il bollettino diramato ieri, la Protezione civile regionale (e anche il ministero della salute) ha lanciato l’allerta per una nuova ondata di calore di livello 3 fino a domani.

Condizioni meteo avverse per temperature molto elevate su tutta l’Isola: si prevedono infatti temperature massime diffusamente superiori ai 40°, con picchi locali fino a 45°C. Si registreranno inoltre notti tropicali, con temperature minime superiori anche a 25°.

A Cagliari sono previsti 40 gradi.

Secondo le previsioni Arpas, oggi ci sarà cielo sereno o poco nuvoloso, minime in aumento, massime stazionarie o in lieve aumento. Venti: deboli brezze nella prima parte della giornata, tendenti a disporsi da ovest nord-ovest nella seconda. Rinforzi da ovest sulle Bocche di Bonifacio dal pomeriggio. Mari poco mossi.

Per limitare i rischi per la salute della popolazione oggi e domani il Centro operativo comunale ha stabilito il divieto di accesso ai cimiteri di San Michele, Bonaria e Pirri nella fascia oraria tra le 12.30 e le 16 e la chiusura al pubblico per le intere giornate del Parco di Tuvixeddu.

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