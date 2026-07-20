Bettini a Cagliari per “Rinascita” «Sarà plurale» 

Un luogo di approfondimento e analisi sui principali temi dell’attualità politica, economica, sociale e culturale. Tutto questo sarà Rinascita, la rivista fondata nel 1944 e oggi rilevata dal direttore Goffredo Bettini, storico dirigente del Partito democratico e più volte componente del Parlamento italiano ed europeo. Ieri al T Hotel di Cagliari ha presentato il primo numero cartaceo durante il dibattito organizzato dall’associazione “Rinascita Sardegna” e moderato dalla deputata dei Progressisti Francesca Ghirra. Tra gli obiettivi dichiarati in una sala gremita, quello di stimolare il dibattito nelle forze progressiste per creare un’alternativa alle destre, costruendo un programma di governo che abbia come fondamenta i principi della Costituzione e ispirato ai principi della pace e della giustizia sociale. Tra le altre cose, il direttore ha sottolineato che Rinascita sarà una rivista «plurale». Non a caso il primo numero conterrà un’intervista a Pietrangelo Buttafuoco, attuale direttore de La Biennale di Venezia. (ro. mu.)

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