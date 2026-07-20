«“Istare”, un futuro per i paesi» 

Rilanciare le aree interne, rimodulare progetti esistenti con risorse fresche per convincere persone e imprese a rimanere: è lo scopo di “Istare”, nuovo strumento di programmazione della Regione presentato dall’assessore Meloni.
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Rilanciare le aree interne, rimodulare progetti esistenti con risorse fresche per convincere persone e imprese a rimanere: è lo scopo di “Istare”, nuovo strumento di programmazione della Regione presentato dall’assessore Meloni.
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