Quartucciu.
25 febbraio 2026 alle 01:05

Via don Minzoni, ripartono gli interventi per l’Asse della cultura 

A Quartucciu procedono i lavori in via Don Minzoni, legati al progetto Asse della cultura. Dopo una fase di rallentamento, gli interventi sono ripresi a pieno ritmo e l’obiettivo resta quello di concludere entro giugno, come annunciato dall’amministrazione comunale.
«Le squadre stanno lavorando: il cantiere è arrivato all’incrocio di via delle Serre. Speriamo non ci siano rallentamenti dovuti al maltempo com’è accaduto nelle scorse settimane. Come promesso, i lavori termineranno a giugno. È nell’interesse di tutti terminare i lavori il prima possibile», commenta l’assessore ai lavori pubblici Walter Caredda.
Nei prossimi giorni, in via don Minzoni entreranno in azione altre due squadre operative che andranno a rafforzare il personale già impegnato in via Rosselli, così da accelerare le opere e rispettare il programma. In corso anche lo spostamento dei sottoservizi, un passaggio necessario per consentire il completamento dei lavori. Intanto, proseguono i colloqui con le attività commerciali, come spiega l’assessore alle attività produttive Carlo Secci: «Abbiamo assicurato massima disponibilità e flessibilità per quanto riguarda le operazioni di carico e scarico delle merci, così da limitare l’impatto dei lavori sulle attività quotidiane».

