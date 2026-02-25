VaiOnline
San Benedetto.
25 febbraio 2026 alle 01:06

Via Dante, oggi i lavori per il nuovo asfalto: rallentamenti e disagi per gli automobilisti 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Prendono il via oggi i lavori in via Dante, tra via San Lucifero e piazza Repubblica sulla corsia preferenziale dei mezzi pubblici. Gli interventi di fresatura, bitumatura e della nuova asfaltatura fanno parte della manutenzione straordinaria delle arterie cittadine. Inevitabili i disagi al traffico e i rallentamenti. Sono previste infatti, a causa delle operazioni svolte per fasi, modifiche alla viabilità e restringimenti temporanei di carreggiata.

Fino a ieri, in via Dante, la corsia di destra in direzione piazza Giovanni era chiusa proprio per il cedimento dell’asfalto. Il tratto era già stato interessato da più interventi: due riparazioni con bitume senza esito e una terza con calcestruzzo. Sul posto, sono così dovuti intervenire due agenti della polizia locale per la gestione della viabilità, con i veicoli costretti a svoltare nell’altra corsia. Diversi anche i rallentamenti in tutta la zona, mentre è stata soppressa la fermata del Ctm. I lavori per il nuovo asfalto, salvo maltempo, proseguiranno anche nei giorni successivi.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il report

Vittime della strada: Isola maglia nera

Tasso di mortalità, primato nazionale. Un’app per segnalare le strade a rischio 
Alessandra Ragas
La tragedia di Sestu

Lacrime e preghiere per il piccolo Lorenzo

Il dolore della madre che accarezza la bara bianca: «Non è giusto» 
Sara Marci
Per la fusione degli scali sardi la Giunta mette sul piatto altri 30 milioni, oltre i 250 già spesi negli ultimi decenni

Aeroporti, i soldi li mette solo la Regione

Nelle pieghe della privatizzazione emerge ancora una volta l’enorme esborso di denaro pubblico 
Alessandra Carta
Conti pubblici

Stop al congedo paritario, opposizione in rivolta

La maggioranza affossa la proposta alla Camera: «Costa troppo, 4 miliardi» 
Roma

Furti a Termini, indagati 21 tra agenti e carabinieri

Alla Coin pagavano la merce con pochi euro: la complicità di una cassiera infedele 