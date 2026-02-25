Via Dante, oggi i lavori per il nuovo asfalto: rallentamenti e disagi per gli automobilisti 

Prendono il via oggi i lavori in via Dante, tra via San Lucifero e piazza Repubblica sulla corsia preferenziale dei mezzi pubblici. Gli interventi di fresatura, bitumatura e della nuova asfaltatura fanno parte della manutenzione straordinaria delle arterie cittadine. Inevitabili i disagi al traffico e i rallentamenti. Sono previste infatti, a causa delle operazioni svolte per fasi, modifiche alla viabilità e restringimenti temporanei di carreggiata.

Fino a ieri, in via Dante, la corsia di destra in direzione piazza Giovanni era chiusa proprio per il cedimento dell’asfalto. Il tratto era già stato interessato da più interventi: due riparazioni con bitume senza esito e una terza con calcestruzzo. Sul posto, sono così dovuti intervenire due agenti della polizia locale per la gestione della viabilità, con i veicoli costretti a svoltare nell’altra corsia. Diversi anche i rallentamenti in tutta la zona, mentre è stata soppressa la fermata del Ctm. I lavori per il nuovo asfalto, salvo maltempo, proseguiranno anche nei giorni successivi.

