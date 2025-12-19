Via Cagliari, furto con scasso da 150 euro al distributore automatico 

Furto con scasso nella notte tra giovedì e venerdì nel distributore automatico di cibi e bevande in via Cagliari. I ladri hanno scardinato la macchina nel punto in cui si inseriscono i soldi. Tutto per un magro bottino, ma con un danno più grave: «Hanno rubato l'incasso e la gettoniera della macchina del caffè. Purtroppo per fare questo hanno rotto tutta una serie di cose, penso che il danno superi i 1000 euro», racconta Federico Secci, titolare del distributore. La somma rubata, continua Secci, «ammonta a circa 150 euro, hanno fatto molto più danni di quanto hanno rubato». Si tratta dell’ultimo atto di piccola criminalità nella cittadina: il precedente furto con scasso si era verificato in un bar pizzeria in corso Italia, anche in quel caso compiuto con una spranga per forzare la porta. Il bottino? Qualche centinaio di euro e alcune bottiglie di champagne. E poi piccoli atti di vandalismo qua e là nel centro, spesso compiuti da giovanissimi, e la ben più grave rapina al centro scommesse in via Cagliari proprio di fronte al distributore automatico, i cui responsabili sono stati arrestati. Al distributore c’erano le telecamere di sorveglianza: le riprese mostrano due ragazzi incappucciati e le indagini sono già in corso.