VaiOnline
Bonaria.
16 novembre 2025 alle 00:21

Via Bologna, niente asfalto né illuminazione all’interno di uno dei quartieri “in” della città 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Al posto dell’asfalto c’è uno sterrato, che quando piove assomiglia a un paesaggio lunare. mancano le opere di urbanizzazione, come l’illuminazione pubblica, i marciapiedi non consentono il transito in sicurezza dei pedoni ed è totalmente assente il sistema di smaltimento delle acque. Benvenuti in via Bologna: ufficialmente una strada pubblica in zona Bonaria (identificata all’interno dei mappali del Comune), nella realtà però è peggio di una vecchia stradina di campagna. Proetstano i residenti che chiedono al Comune di sistemare l’area. «Via Bologna, sebbene ricada in un'area notoriamente residenziale e centrale quale il quartiere di Bonaria, versa in uno stato di completo ed inaccettabile abbandono e degrado infrastrutturale, compromettendo la dignità e la sicurezza dei residenti», dice Edoardo Tocco, capogruppo di Forza Italia, che ha presentato una interrogazione in merito. «La condizione in cui versa via Bologna rende il transito pedonale e veicolare pericoloso, in particolare da parte di soggetti deboli contravvenendo a elementari standard di accessibilità e sicurezza. La prolungata inerzia su via Bologna costituisce una grave disparità di trattamento tra i cittadini».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’intervista

Cani: «Potevo morire, l’odio social su di me non è giustificabile»

L’assessore domani non sarà a Roma: «Mi è stato consigliato un po’ di riposo» 
Lorenzo Piras
La protesta

Pescatori contro le pale eoliche

«L’offshore bloccherà le nostre barche e il nostro lavoro già in crisi» 
Stefano Garau
L’inchiesta

Conservatoria delle Coste: «I soldi ad associazioni con sedi senza elettricità»

Anche una giovane disabile e una 89enne tra gli ignari nominati rappresentanti legali 
Matteo Vercelli
Cronaca

Due persone indagate per l’omicidio di Marco Pusceddu

Nuovi interrogatori nelle caserme dei carabinieri di Iglesias e Ozieri 
Francesco Pintore
arte e salute

«Non siamo solo la nostra malattia»

Cagliari, al San Giovanni di Dio il ballo delle pazienti oncologiche 
Sara Marci
L’emergenza

«Cervi e daini hanno invaso le nostre aziende»

Allevatori e agricoltori disperati:  c’è chi vuole imbracciare il fucile 
Santina Ravì
Cronaca

I cinghiali invadono la Statale 131, ormai è emergenza

Fauna selvatica sulla strada: due incidenti nell’Oristanese 
Valeria Pinna
la giornata

Cento tonnellate di solidarietà

Successo della Colletta alimentare: duemila volontari sardi ieri nei market 
Umberto Zedda