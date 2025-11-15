Via Bologna, niente asfalto né illuminazione all’interno di uno dei quartieri “in” della città 

Al posto dell’asfalto c’è uno sterrato, che quando piove assomiglia a un paesaggio lunare. mancano le opere di urbanizzazione, come l’illuminazione pubblica, i marciapiedi non consentono il transito in sicurezza dei pedoni ed è totalmente assente il sistema di smaltimento delle acque. Benvenuti in via Bologna: ufficialmente una strada pubblica in zona Bonaria (identificata all’interno dei mappali del Comune), nella realtà però è peggio di una vecchia stradina di campagna. Proetstano i residenti che chiedono al Comune di sistemare l’area. «Via Bologna, sebbene ricada in un'area notoriamente residenziale e centrale quale il quartiere di Bonaria, versa in uno stato di completo ed inaccettabile abbandono e degrado infrastrutturale, compromettendo la dignità e la sicurezza dei residenti», dice Edoardo Tocco, capogruppo di Forza Italia, che ha presentato una interrogazione in merito. «La condizione in cui versa via Bologna rende il transito pedonale e veicolare pericoloso, in particolare da parte di soggetti deboli contravvenendo a elementari standard di accessibilità e sicurezza. La prolungata inerzia su via Bologna costituisce una grave disparità di trattamento tra i cittadini».

