VaiOnline
Iglesias.
16 novembre 2025 alle 00:22

«La nostra terra reagisca contro gli speculatori» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Sono arrivate più di duecento persone, ieri pomeriggio a Iglesias, per dire no al progetto di installazione di pale eoliche previsto tra il mare di Buggerru, Iglesias e Carloforte. L’incontro, promosso dai comitati locali contro l’invasione eolica, ha visto gli interventi di esperti, giornalisti e rappresentanti della società civile, tra cui il giornalista Mauro Pili, la presidente della sezione Isde (Medici per l’ambiente), Claudia Zuncheddu, e il medico Isde Paolo Porcella.

Pili ha preso parola per primo, denunciando un attacco al Sulcis Iglesiente: «Coloro che hanno devastato questo territorio si stanno riaffacciando; trovano un territorio che non sa reagire rispetto a quanto la storia ci ha insegnato». Pili ha inoltre criticato la gestione delle bonifiche: «I soldi delle bonifiche sono stati la grande mangiatoia di pochi. Chiedo un sussulto degli amministratori contro questo scempio». Il giornalista ha poi lanciato un appello alla nuova Provincia del Sulcis Iglesiente: «Non chiuda gli occhi. Il progetto delle pale eoliche segue la logica del “qui si concede tutto”».Ha preso poi parola Claudia Zuncheddu, che ha sottolineato i rischi per la salute e l’ambiente: «L’energia eolica, se mal gestita, produce impatti ambientali e sanitari significativi, dall’inquinamento acustico ai danni agli ecosistemi». La specialista ha anche messo in guardia sul problema dello smaltimento delle pale eoliche: «Non esiste un codice univoco per il loro riciclo, in Ogliastra ne abbiamo avuto la prova». Paolo Porcella ha concluso evidenziando l’importanza del coinvolgimento delle nuove generazioni.

Diversi gli interventi degli esponenti di vari comitati. Davide Fadda, presidente del Presidio permanente del popolo sardo, ha definito la mobilitazione come una risposta alla pressione dei centri di potere europei e nazionali: «La cosiddetta transizione green è solo economica. – ha detto – Dobbiamo dare un obiettivo di salvezza alla Sardegna». Giuliano Marongiu ha sottolineato che «questa non è una battaglia di destra né di sinistra, ma una battaglia contro chi vuole speculare sulla nostra terra».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’intervista

Cani: «Potevo morire, l’odio social su di me non è giustificabile»

L’assessore domani non sarà a Roma: «Mi è stato consigliato un po’ di riposo» 
Lorenzo Piras
La protesta

Pescatori contro le pale eoliche

«L’offshore bloccherà le nostre barche e il nostro lavoro già in crisi» 
Stefano Garau
L’inchiesta

Conservatoria delle Coste: «I soldi ad associazioni con sedi senza elettricità»

Anche una giovane disabile e una 89enne tra gli ignari nominati rappresentanti legali 
Matteo Vercelli
Cronaca

Due persone indagate per l’omicidio di Marco Pusceddu

Nuovi interrogatori nelle caserme dei carabinieri di Iglesias e Ozieri 
Francesco Pintore
arte e salute

«Non siamo solo la nostra malattia»

Cagliari, al San Giovanni di Dio il ballo delle pazienti oncologiche 
Sara Marci
L’emergenza

«Cervi e daini hanno invaso le nostre aziende»

Allevatori e agricoltori disperati:  c’è chi vuole imbracciare il fucile 
Santina Ravì
Cronaca

I cinghiali invadono la Statale 131, ormai è emergenza

Fauna selvatica sulla strada: due incidenti nell’Oristanese 
Valeria Pinna
la giornata

Cento tonnellate di solidarietà

Successo della Colletta alimentare: duemila volontari sardi ieri nei market 
Umberto Zedda
Verona

Runner morta, s’indaga per omicidio

Perizia tossicologica per cercare sostanze che possano averla uccisa nel sonno 