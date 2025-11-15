VaiOnline
La scelta.
16 novembre 2025 alle 00:22

Agus, per la nomina è questione di giorni 

L’attesa sta per finire. Nonostante una conferenza stampa fissata per martedì e un incontro già programmato il 20 con il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida sul malcontento manifestato dai produttori del Pecorino romano per la preoccupante flessione delle produzioni, l’esperienza di Gian Franco Satta alla guida dell’assessorato di via Pessagno pare essere arrivata al capolinea. L’Agricoltura, nella Giunta Todde, dovrebbe passare entro qualche giorno a Francesco Agus, capogruppo dei Progressisti, che sarebbe il primo esponente cagliaritano doc nell’esecutivo del Campo largo, se non si vuole considerare cagliaritana la quartese Barbara Manca (Trasporti). Assicurazioni sull’imminente avvicendamento sono state date anche ieri al partito dall’entourage della presidente Alessandra Todde, alla quale il presidente dei Progressisti Massimo Zedda, sindaco di Cagliari, aveva fatto arrivare l’esigenza di cambiare, interna al coordinamento, anche tramite una lettera. Da lì i modi e i tempi erano stati stabiliti dopo l’approvazione della Finanziaria, cosa che è avvenuta in settimana. Ora si attende soltanto il giorno della nomina di Agus: superati i passaggi burocratici richiesti, non è escluso possa avvenire in settimana. I Progressisti – a meno che non arrivi da qualche altro gruppo un prestito tecnico, che offrirebbe la possibilità di fare il capogruppo a Ivan Pintus – senza il terzo consigliere aderirebbero al gruppo misto.

