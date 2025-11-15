VaiOnline
Confronto.
16 novembre 2025 alle 00:22

Schlein ai sindaci: «Facciamo squadra» Ruffini leader Più Uno 

L’obiettivo è vincere le politiche del 2027. E così, la segretaria del Pd Elly Schlein ha riunito a Bologna i sindaci di centrosinistra, per fare squadra. «Spesso si è avvertita una distanza tra partito e amministratori», ha detto. «Siamo qui per colmarla». In vista del 2027, molti ritengono che il campo largo avrà bisogno anche di una forza centrista. E una guida. Potrebbe essere il ruolo a cui aspira l’ex direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, che a Roma ha battezzato il suo partito, nato dai comitati “Più Uno” ispirati all’Ulivo. «Ringrazio Prodi per le parole di stima», ha esordito Ruffini. L’obiettivo è contribuire al centrosinistra. Per ora però, il rapporto è problematico. Come il dialogo fra Prodi e Schlein. «Quella dell’Ulivo», ha detto Ruffini, «è un’idea diversa dal campo largo. Fuori dal campo largo c’è il campo aperto, dove sono le persone che non vanno più a votare e che vanno rimotivate».

