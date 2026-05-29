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Villasimius
30 maggio 2026 alle 00:24

Via al servizio di bus navetta per le spiagge 

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È partito ieri mattina il servizio navetta estivo che collega il centro alle spiagge di Villasimius. La tratta - in una direzione e nell’altra - è quella compresa fra Capo Boi e il porto turistico. Le corse sono in programma ogni ora dalle 9 alle 21. Ventidue le fermate previste fra un capolinea e l’altro. La corsa semplice costa tre euro ma ci sono diverse opzioni: 4 euro per due corse, 6 per quattro corse, 18 per quattordici corse e, infine, 35 euro per 28 corse.I ticket possono essere acquistati presso l’ufficio turistico, nei totem abilitati o tramite app. Un euro in più in caso di acquisto direttamente a bordo. Corsa gratis per i bambini sino a 5 anni (con genitore a bordo), per i disabili e per gli accompagnatori. Il servizio è gestito dalla società in house Villasimius Srl. Sospeso, al momento, l’esperimento della tourist card, la carta introdotta in via sperimentale lo scorso anno riservata a chi soggiornava per almeno una settimana a Villasimius e che che includeva l’ingresso nei musei e, appunto, il bus navetta.

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