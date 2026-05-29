Continuità, lite tra gli schieramenti sul monitoraggio 

Il Campo largo e il centrodestra litigano anche sul Comitato di monitoraggio sulla continuità aerea che ha l’obiettivo di fare il punto sull’andamento del servizio e sulle principali criticità rilevate nelle ultime settimane. «Stiamo semplicemente chiedendo ad Aeroitalia di essere conseguente rispetto a quello che è stato sottoscritto. Noi a differenza di altri controlliamo», ha detto ieri, all’indomani della riunione del Comitato, la presidente della Regione Alessandra Todde. «Finalmente si accorge che esiste – si legge in una nota, a stretto giro, del deputato Ugo Cappellacci – dopo aver risposto con comunicati stizziti alle nostre richieste di convocarlo».

«Abbiamo voluto dare un segnale forte – ha spiegato la governatrice - innanzitutto prendendo in carico le tante lamentele che ci sono arrivate dai cittadini. Una Regione non deve semplicemente essere un'invariante rispetto ad un attore che ha preso in mano un servizio essenziale come la continuità territoriale». È poi necessario un tavolo aperto, «per poter eventualmente agire rispetto alle difficoltà che la compagnia aerea può avere». Per l’azzurro, governatore del centrodestra dal 2009 al 2014, «ora Todde pretende anche di insegnare agli altri che cosa siano strumenti di controllo che sono sempre stati utilizzati. Noi lo introducemmo nel 2013 e affermando che nessuno controllava offende anche i suoi alleati che subentrarono un anno dopo alla guida della Sardegna. Se avesse esaminato con un briciolo di attenzione i documenti disponibili in assessorato anziché badare solo alla sua comunicazione compulsiva, ne avrebbe trovato amplissime tracce».

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