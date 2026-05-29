«Nell’Isola cantieri per cinque miliardi» 

«Cantieri aperti in tutta la Sardegna per cinque miliardi di euro, con più di mezzo miliardo destinato ai porti dell’Isola, e lavori in corso per circa 74milioni di euro per valorizzare le banchine dello scalo di Porto Torres, dove accogliere nuove navi. Nel 2027 le più importanti compagnie di crociere al mondo, infatti, faranno tappa nello scalo turritano e questo significa tremila turisti al giorno in giro per la città». Il vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, in occasione dell’incontro tecnico con il presidente dell’Autorità di sistema portuale, Domenico Bagalà, nella sede dell’Adsp di Porto Torres, fa il punto sull’andamento dei lavori in corso e progetti futuri dell’Ente per la porta del Nord Ovest.

I progetti

Un porto al centro di un vasto programma di investimenti di modernizzazione e di rilancio, con oltre 13 milioni di euro di interventi conclusi che hanno migliorato in modo significativo l’accoglienza dei passeggeri e la qualità degli spazi. «I lavori in corso dell’Antemurale di ponente e la resecazione della banchina Alti Fondali, fondamentali per migliorare accessibilità e sicurezza delle manovre nel bacino, – aggiunge il ministro Salvini – permetteranno gli approdi in sicurezza tutto l’anno, anche in condizioni metereologiche difficili, evitando di dirottare le navi su Olbia». L’esponente del governo Meloni ha fatto riferimento al programma di sviluppo dello scalo, inserito nel Piano operativo triennale 2026-2028, illustrato dal presidente Bagalà, con un focus sul progetto di oltre 90 milioni per recuperare le ex aree industriali fronte porto, da trasformare in nuova ricchezza legata al turismo di qualità, all’accoglienza e alla nautica da diporto. E sulla incompiuta più datata, il Terminal Crociere, ha annunciato: «L’opera verrà recuperata e troverà nuova destinazione». Uno sguardo anche all’Asinara dove è previsto un investimento per la realizzazione di un dissalatore capace di risolvere il problema dell’acqua.

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