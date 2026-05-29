Dolianova torna al voto,  Cabboi contro Piras nel feudo del centrodestra 

Continuità e rinnovamento. Su queste due direttrici si gioca la campagna elettorale per le elezioni amministrative del 7 e 8 giugno a Dolianova. Da una parte il sindaco uscente Ivan Piras, 44 anni, in corsa per il suo terzo mandato consecutivo. Dall’altra Emanuele Cabboi, bancario di 51 anni, con alle spalle un’esperienza da consigliere comunale di minoranza dal 2010 al 2015. In campo, con Piras, tutta la squadra che lo ha sostenuto nei suoi undici anni alla guida del Comune. Nella lista “Dolianoa” figurano tutti gli assessori e i consiglieri uscenti, eccezion fatta per l’ex presidente del Consiglio comunale, Doriana Perra e il consigliere Mirko Locci. Con Cabboi, nella lista Campo Progressista, diversi esponenti locali del centrosinistra e tanti giovani decisi a mettersi in gioco per il futuro del paese.

La continuità

Ivan Piras spiega così la decisione di ripresentarsi per la terza volta: «Vogliamo concludere il lavoro fatto in questi anni, fondato sui principi di responsabilità, trasparenza e pianificazione. Ci sono tanti progetti avviati che devono essere conclusi. La decisione di ripresentarmi è anche un atto di riconoscenza per il grande sostegno che la comunità mi ha dato alle scorse elezioni regionali».

Lo sfidante

Trasparenza e partecipazione sono invece le parole d’ordine di Emanuele Cabboi: «Vedo un paese rassegnato, dove da un po’ di tempo manca lo spirito di aggregazione. La prima cosa da fare è lavorare per promuovere la partecipazione dei cittadini partendo dalle associazioni che devono essere coinvolte nelle decisioni più importanti. Dietro il sistema associativo c’è la vera aggregazione del paese».

I programmi

Servizi, politiche sociali, sport, rigenerazione urbana, attività produttive. Temi presenti nei programmi dei due contendenti. «Sul versante della rigenerazione urbana abbiamo già tante risorse in cassa – rivendica il sindaco uscente Piras – in questi anni siamo riusciti a ottenere importanti finanziamenti dalla Regione per la riqualificazione dell’ex giardino del Vescovado, lo sviluppo dell’area industriale e l’impiantistica sportiva. Si tratta adesso di finire il lavoro».

Opere che però dovranno essere ripensate, secondo Emanuele Cabboi: «La rigenerazione urbana passa attraverso il recupero di aree degradate, spazi inutilizzati e immobili pubblici da restituire alla comunità con nuove funzioni sociali, culturali e aggregative. Serve una mappatura completa delle proprietà comunali per regolarizzare le destinazioni d’uso e individuare nuovi spazi da destinare a finalità culturali e sociali».

Il Puc

Visioni e aspettative che, per entrambi i candidati, dovranno passare attraverso il varo del nuovo Puc, fondamentale per avere una pianificazione in linea con le nuove esigenze del paese. Un tasto dolente per tutti è quello della salute: «La qualità dell’assistenza sanitaria nel Parteolla è scaduta negli ultimi anni – afferma Cabboi – si tende a centralizzare i servizi penalizzando la sanità territoriale. Questo crea diseguaglianze inaccettabili». Dolianova da questo punto di vista sconta la chiusura temporanea del Poliambulatorio oggetto di un importante intervento di ristrutturazione: « un’opera fondamentale che diventerà un fiore all’occhiello del territorio – assicura Piras – sarà operativa entro il 2026».

La campagna elettorale, partita in sordina, è destinata inevitabilmente ad accendersi in prossimità del voto. Ivan Piras mostra tranquillità, forte dell’ampio consenso ottenuto alle ultime elezioni regionali. Esito non scontato, invece, per Emanuele Cabboi che punta sulla quota di astensionismo rilevata alle ultime tornate elettorali. «La metà dei dolianovesi non sta andando a votare. A loro ci rivolgiamo per l’avvio di un nuovo corso».

RIPRODUZIONE RISERVATA