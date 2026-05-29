Trump: «Revocato il blocco a Hormuz» 

«Lo stretto di Hormuz sarà riaperto». Donald Trump, riunito per ore nella “situation room”, ha deciso di accelerare la decisione. «Teheran accetti il fatto che non avrà l’arma nucleare». Da mettere a punto i dettagli sul ruolo degli americani e dell’Iran. Nell’altro conflitto, Russia-Ucraina, quella di ieri è stata una giornata di grande tensione. Un drone russo è caduto su un palazzo in Romania, due i feriti. Dura la reazione della Ue. Giorgia Meloni parla di «atto gravissimo, la sicurezza europea è a rischio».

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