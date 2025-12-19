Vetrine caratteristiche, voti ai commercianti attraverso il “QR code” 

Anche quest’anno la Pro loco ha dato il via ai concorsi “Vetrina di Natale” e Presepe dei rioni” per premiare i commercianti che si sono dati da fare ad allestire le vetrine nel modo più fantasioso e ricco di luci e le famiglie e le associazioni che hanno realizzato i presepi più belli e originali.

Il sistema di votazione, a differenza dell’anno scorso quando bastava un semplice like sotto la foto delle vetrine caricato nella pagina della Pro loco, è diverso e un po’ complesso. Bisogna scansionare il QR code presente accanto alla vetrina o al presepe scelto e esprimere la propria preferenza. Per votare c’è tempo fino al 22 dicembre. I vincitori saranno poi premiati lunedì 29 nella sala consiliare del Comune durante la cerimonia di premiazione del Quartese dell’anno, che sarà svelato nei prossimi giorni e della presentazione del calendario storico artistico dedicato ai dolci quartesi.

Tra i presepi più originali quello in chiacchierino, esposto nella chiesetta di Bonaria a fianco alla basilica di Sant’Elena e quello con i lego realizzati dagli Scaut raider sardi sezione di Flumini, insieme alla parrocchia di Flumini. Un lavoro fatto di fantasia, collaborazione e tanta passione, che unisce tradizione e creatività, coinvolgendo grandi e piccoli in un progetto comune.

I commercianti si sono sbizzarrititi anche ad allestire e illuminare le vetrine. Quest’anno a dominare sono soprattutto i giochi di luce che scendono a cascata dalle facciate. E adesso per sapere chi sarà il migliore bisognerà attendere lunedì. (g. da.)

RIPRODUZIONE RISERVATA