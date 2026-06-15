Vetrina danneggiata, tentato furto nella pasticceria Ditrizio 

Brutta sorpresa per i titolari della Ditrizio pasticceria di via Crispi: qualcuno, probabilmente durante la notte tra domenica e ieri ha cercato di sfondare la vetrina per rubare quanto avrebbe trovato all’interno dell’attività. Ma qualcosa deve essere andato storto e il ladro – o i ladri perché non è escluso che siano entrate in azione almeno due persone – è scappato. La tentata incursione è stata denunciata dai gestori della pasticceria alle forze dell’ordine che hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili.

Una nuova brutta pagina dunque nel centro cittadino alle prese con diversi episodi di microcriminalità. Questa volta è stata presa di mira la pasticceria di via Crispi. I titolari preferiscono non commentare quanto accaduto e lasciano che gli investigatori svolgano il loro lavoro. Ci sono state anche alcune testimonianze pubbliche di vicinanza ai gestori di un’attività molto apprezzata nella zona. Si tratta comunque di un nuovo episodio che avviene nella cosiddetta “zona rossa”, è in vigore fino al 30 settembre come deciso dalla Prefettura: una sorveglianza rafforzata in piazza del Carmine, via Malta, via Sassari, via Maddalena, viale Trieste fino all’incrocio con via Tavolara, viale La Plaia, piazza Matteotti e appunto via Crispi.

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