Futuro nazionale, sette sardi nell’Assemblea 

Sono stati eletti anche sette rappresentanti sardi all’Assemblea nazionale eletta in occasione della Costituente di Futuro nazionale, il partito fondato dal Generale Roberto Vannacci. Si tratta di Antonio Pirroni, Francesca Neri, Gianfranco Meazza, Eleonora Spiga, Carmen Murru, Giuseppe Pili e Roberto Zedda. Nell’Isola Futuro nazionale ha superato quota 3000 iscritti. Durante la due giorni dell’Assemblea Costituente che si è tenuta a Roma è intervenuto il coordinatore regionale Gianluca Dessì e – si legge in una nota – «sono stati particolarmente apprezzati i contributi dell’Ingegner Luca Baltolu, del Colonnello Gennaro Fuoco e del Generale Roberto Zedda, che hanno affrontato temi strategici e organizzativi con visione e concretezza». Si tratta – continua la nota – di «un risultato di rilievo che conferma il peso crescente della Sardegna all’interno del panorama nazionale del movimento e il grande lavoro svolto sui territori da dirigenti, coordinatori, militanti e sostenitori. Con la nascita ufficiale del partito prende ora il via una nuova fase politica: nei prossimi mesi FN lavorerà alla presentazione del programma nazionale e alla preparazione delle prossime competizioni elettorali, con l’obiettivo di costruire una proposta politica concreta, identitaria, credibile e profondamente radicata nei valori e nelle esigenze del popolo italiano».

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