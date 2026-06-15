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L’intervista
16 giugno 2026 alle 00:43

Prodi e l’Isola senza bambini 

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Il ritardo di due ore del volo che l’avrebbe portato a Cagliari lo ha dedicato al report sulla denatalità. «I dati sardi sono impressionanti». Schlein, Vannacci, Trump, Bruxelles e la guerra in Ucraina: le ricette del Professore.

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