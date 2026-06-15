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16 giugno 2026 alle 00:42

Temperature  in aumento fino a 40 gradi 

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Avanza l'alta pressione e salgono le temperature, tanto che nei prossimi giorni sono previsti picchi oltre i 35°C. È quanto ha annunciato Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it. «Una fase estremamente calda e stabile - afferma – ci accompagnerà per lungo tempo». Ieri sole ovunque, con massime tra i 28 e i 32°C nella Pianura Padana e intorno ai 30°C al Centro Sud e sulle isole. Qualche veloce acquazzone ha interessato nel pomeriggio Alpi e Prealpi orientali e le vicine pianure del Triveneto. Previsti cieli tersi o poco nuvolosi anche per oggi e locali rovesci su Alpi Abruzzo e Lazio.

Da domani in poi, le pianure del Nord e gran parte del Centro-Sud vedranno i termometri superare diffusamente i 35°C, con picchi verso i 39/40°C a Bologna, Firenze, Foggia e nelle aree interne della Sardegna. Sulle coste, invece, l'alto tasso di umidità trasformerà il calore in afa intensa, amplificando la sensazione di disagio soprattutto di notte a causa della totale assenza di vento.

Più nel dettaglio, oggi al Nord sono in programma locali rovesci sulle Alpi; sole altrove. Al Centro: sereno, temporali tra Abruzzo e Lazio. Al Sud: sereno o poco nuvoloso. Domani al Nord: sole e caldo in aumento, qualche temporale in montagna. Al Centro: soleggiato. Al Sud: sole su tutti i settori. Tendenza: alta pressione subtropicale in deciso rinforzo, caldo e sole su tutta Italia e temporali di calore sulle Alpi.

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