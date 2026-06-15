Legge elettorale, scure su 250 emendamenti 

Scure su circa 250 emendamenti alla legge elettorale. Dopo la scrematura preliminare da 771 a 731 proposte fatta dagli uffici della Camera, il presidente della commissione Affari Costituzionali della Camera, Nazario Pagano, ha informato i deputati che andranno in discussione solo 479 emendamenti: gli altri sono stati dichiarati inammissibili o dal «contenuto meramente formale».

La maratona

In questo assetto, da oggi entra nel vivo la maratona del voto in commissione, con i lavori che potrebbero protrarsi anche nel weekend, per portare il testo in Aula venerdì 26. Anche se non è escluso che, alla fine, il testo possa arrivare in assemblea senza relatore (con il lavoro di commissione azzerato). Per ora, la maggioranza, che ha presentato solo 4 emendamenti, è orientata a bocciare tutte le modifiche avanzate da centrosinistra e vannacciani, affrontando il nodo delle preferenze direttamente nell'emiciclo di Montecitorio. Dove il voto segreto - secondo diversi osservatori - potrebbe segnare la loro fine.

L’opposizione

Da parte sua, l'opposizione non sembra intenzionata ad abbassare il muro eretto contro una proposta considerata irricevibile tout court. E le parole della segretaria del Pd Elly Schlein lo confermano: «In un Paese in cui ci sono 6 milioni di italiani che rinunciano a curarsi, e gli stipendi sono tra i più bassi d'Europa, è incredibile che la priorità di questo governo sia quella di cambiare la legge elettorale per preservare il proprio potere». La reintroduzione delle preferenze divide non solo le coalizioni ma anche diversi partiti anche al loro interno.

Le divisioni

FdI e Noi Moderati sono a favore e hanno più volte annunciato di volerle riproporre tramite emendamenti in Aula. FI e Lega sono molto più scettici, se non contrari. «È una legge che va bene perché evita che domani mattina Vannacci si allei con Cinque Stelle e Avs», punge il vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè (FI). Che bolla come «superato» il tema delle preferenze: «Da parte mia se ci sono o non ci sono va bene uguale». Non la pensa così Alessandro Onorato, fondatore di Progetto Civico Italia che, «dopo aver superato le 10mila firme per chiedere l'introduzione delle preferenze», si dice pronto «ad andare a protestare davanti al Parlamento quando entrerà nel vivo la discussione sulla nuova legge elettorale».

«Sono sempre stato contrario. Ci sarebbero altri strumenti» come «il ballottaggio, i collegi», taglia corto il segretario di Più Europa Riccardo Magi, che definisce «una schifezza» il progetto del centrodestra.

Campagna elettorale

Intanto, si inizia a discutere anche della prossima campagna elettorale, che si preannuncia senza esclusione di colpi. Schlein lancia un appello «a tutte le forze politiche, compresa la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per un utilizzo responsabile dell'intelligenza artificiale». Quanto alla data del voto, l'idea di arrivare fino alla fine della legislatura, stando a chi le ha parlato, non dispiacerebbe a Giorgia Meloni, che a settembre si prepara a festeggiare il record di longevità di un governo nella storia repubblicana. In alternativa non tramonta l'ipotesi di un election day in primavera, nonostante i rischi ravvisati da più parti nell'abbinare le politiche con il rinnovo dei sindaci di grandi città.

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